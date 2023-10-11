Ağrı Dağı Beyaz Örtüye Büründü

Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı’nda kar ve tipi etkili oldu. Bölgeye gelen dağcılar, o anları görüntüledi.

Ağrı Dağı Beyaz Örtüye Büründü

Ağrı Dağı beyaz örtüye teslim oldu. Sonbaharın gelmesiyle sıcaklık etkisini yitirdi. Ağrı'da yüksek kesimlerde ve Ağrı Dağı'nda kar yağışı başladı. 4200 rakımdaki kamp alanından 2 bin rakımlık bölgeye kadar etkili olan kar, zaman zaman yerini tipiye bırakıyor. Bazen tipi o kadar şiddetleniyor ki, göz gözü görmüyor. Kameraya yansıyan görüntüler bir dağcının telefonundan. Bölgeye gelen dağcıların eşyalarını taşıyan atların tipiye yakalandığı anlar, böyle görüntülendi...

Meteoroloji Yağışlara Karşı Uyarılarda Bulundu! Bazı Bölgelerde Sis Ve yağış Bekleniyor! 11 Ekim İçin Hava Durumu...Meteoroloji Yağışlara Karşı Uyarılarda Bulundu! Bazı Bölgelerde Sis Ve yağış Bekleniyor! 11 Ekim İçin Hava Durumu...Hava Durumu

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Ağrı # ağrı # ağrı dağı
Çok Okunanlar
Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? 11 Ekim Güncel Altın Fiyatları...
Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? 11 Ekim Güncel Altın Fiyatları...
Meteoroloji Yağışlara Karşı Uyarılarda Bulundu! 11 Ekim İçin Hava Durumu...
Meteoroloji Yağışlara Karşı Uyarılarda Bulundu! 11 Ekim İçin Hava Durumu...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi bildirdi! 11 Ekim günü Türkiye'de nerelerde deprem oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi bildirdi! 11 Ekim günü Türkiye'de nerelerde deprem oldu?
11 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları
11 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları
Kantinci tostlarına 10 basan tarif!
Kantinci tostlarına 10 basan tarif!
Öne Çıkanlar "Ortalığı Ayağa Kaldırmanız Lazım! Siz Ne Taraftasınız?" | Yeniden Refah Gen. Bşk. Yrd. M. Altınöz "Ortalığı Ayağa Kaldırmanız Lazım! Siz Ne Taraftasınız?" | Yeniden Refah Gen. Bşk. Yrd. M. Altınöz 500 yıldır meydan okuyarak kök saldı! 500 yıldır meydan okuyarak kök saldı!