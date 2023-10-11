Ağrı Dağı Beyaz Örtüye Büründü

Ağrı Dağı beyaz örtüye teslim oldu. Sonbaharın gelmesiyle sıcaklık etkisini yitirdi. Ağrı'da yüksek kesimlerde ve Ağrı Dağı'nda kar yağışı başladı. 4200 rakımdaki kamp alanından 2 bin rakımlık bölgeye kadar etkili olan kar, zaman zaman yerini tipiye bırakıyor. Bazen tipi o kadar şiddetleniyor ki, göz gözü görmüyor. Kameraya yansıyan görüntüler bir dağcının telefonundan. Bölgeye gelen dağcıların eşyalarını taşıyan atların tipiye yakalandığı anlar, böyle görüntülendi...