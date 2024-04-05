Bayramda İstanbul'a bayram havası geliyor! İşte Meteoroloji'den 5 günlük İstanbul hava durumu tahmini
Meteoroloji'den 5 günlük İstanbul hava durumu tahmini yayımlandı. Ramazan Bayramı'nda İstanbul'a adeta bir bayram havası geliyor. Bakın bayramda İstanbul'da hava nasıl olacak...
Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da havanın güneşli mi yağmurlu mu olacağı İstanbullular tarafından merak edilir oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük İstanbul hava durumu raporuna bakıldığında, bayramda İstanbul'a adeta bir bayram havası geliyor. İşte Meteoroloji'den İstanbul 5 günlük hava durumu tahmini raporu...
BAYRAMDA İSTANBUL'A BAYRAM HAVASI GELİYOR
Bayramın ilk gününde Meteoroloji'ye göre İstanbul'da güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.
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