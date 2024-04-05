Bayramda İstanbul'a bayram havası geliyor! İşte Meteoroloji'den 5 günlük İstanbul hava durumu tahmini

Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da havanın güneşli mi yağmurlu mu olacağı İstanbullular tarafından merak edilir oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük İstanbul hava durumu raporuna bakıldığında, bayramda İstanbul'a adeta bir bayram havası geliyor. İşte Meteoroloji'den İstanbul 5 günlük hava durumu tahmini raporu...

BAYRAMDA İSTANBUL'A BAYRAM HAVASI GELİYOR

Bayramın ilk gününde Meteoroloji'ye göre İstanbul'da güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.