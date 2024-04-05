O adalarda 6,8 büyüklüğünde deprem oldu

Japonya'nın güney kısmında yer alan Kuzey Mariana Adaları yakınlarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, bugün 14:03'te gerçekleşti.

O adalarda 6,8 büyüklüğünde deprem oldu

Uzak Dou bölgesinin okyanusa kıyı olan güney doğu kısımlarında deprem eksik olmuyor. Kuzey Mariana Adaları yakınlarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Japonya'nın güney kısmında yer alan Dandan, Saipan'da gerçekleşti.

6,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

O adalarda 6,8 büyüklüğünde deprem oldu - Resim : 1

Kuzey Mariana Adaları merkezinden 443 km uzaklıkta, saat  14:03'te Dandan, Saipan'de 6,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiJaponya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiDünya
# deprem
Çok Okunanlar
Yağışlar geri geliyor! Meteoroloji uyardı!
Yağışlar geri geliyor! Meteoroloji uyardı!
CHP Kayseri İl Başkanı'nın oğlu ofisinde ölü bulundu!
CHP Kayseri İl Başkanı'nın oğlu ofisinde ölü bulundu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni büyükelçi atamaları!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni büyükelçi atamaları!
AK Partili Mehmet Metiner'den şok iddia!
AK Partili Mehmet Metiner'den şok iddia!
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tarih verildi
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tarih verildi
Öne Çıkanlar Vatan Partisi'nden YSK'ya tepki! | Ana Haber | Gülşah Ekinci Vatan Partisi'nden YSK'ya tepki! | Ana Haber | Gülşah Ekinci Borsa bayramda kaç gün kapalı kalacak? Borsa bayramda kaç gün kapalı kalacak?