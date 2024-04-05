O adalarda 6,8 büyüklüğünde deprem oldu
Japonya'nın güney kısmında yer alan Kuzey Mariana Adaları yakınlarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, bugün 14:03'te gerçekleşti.
Uzak Dou bölgesinin okyanusa kıyı olan güney doğu kısımlarında deprem eksik olmuyor. Kuzey Mariana Adaları yakınlarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Japonya'nın güney kısmında yer alan Dandan, Saipan'da gerçekleşti.
6,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Kuzey Mariana Adaları merkezinden 443 km uzaklıkta, saat 14:03'te Dandan, Saipan'de 6,8 büyüklüğünde deprem oldu.
# deprem