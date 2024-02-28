Bugün hava nasıl olacak? 28 şubat 2024 hava durumu...

Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebi ile oluşabilecek ulaşımda aksamalar, baca gazı (karbon monoksit) zehirlenmeleri, tipi, kar savrulması, kar birikmesi ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli rüzgarın yarın (Çarşamba) gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

28 ŞUBAT 2024 HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu yer yer çok bulutlu

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu yer yer çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu SİVAS °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu TOKAT °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 3°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.