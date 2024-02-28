Bugün hava nasıl olacak? 28 şubat 2024 hava durumu...
Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 28 şubat 2024 hava durumu...
Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebi ile oluşabilecek ulaşımda aksamalar, baca gazı (karbon monoksit) zehirlenmeleri, tipi, kar savrulması, kar birikmesi ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli rüzgarın yarın (Çarşamba) gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
28 ŞUBAT 2024 HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
- KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
- MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
- ADANA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
- ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
- HATAY °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
- MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
- ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu yer yer çok bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
- SİVAS °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
- BOLU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
- DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
- SİNOP °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
- TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
- KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
- MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
- VAN °C, 3°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 13°C
Az bulutlu
- GAZİANTEP °C, 15°C
Az bulutlu
- SİİRT °C, 12°C
Az bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu