Doğu Karadeniz'e kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Rize il geneli ile Artvin'in, Giresun'un ve Trabzon'un kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize'nin kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Yapılan açıklamada cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlar sebebi meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.