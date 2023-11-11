Ege'de ve Marmara'da Kuvvetli Yağış! Peki Ya Diğer İllerde Hava Nasıl Olacak? 11 Kasım Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu açıkladı. Rapora göre bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor. Aynı zamanda Meteoroloji kuvvetli rüzgara karşı da bazı illeri uyardı. Peki 11 Kasım günü hangi illerde yağmur ? Hangi illerde hava sıcaklığı düşecek? İşte 11 Kasım hava durumu..

Ege'de ve Marmara'da Kuvvetli Yağış! Peki Ya Diğer İllerde Hava Nasıl Olacak? 11 Kasım Hava Durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre Türkiye genelinde hava bulutlu bir şekilde devam edecek. Ancak Meteoroloji Marmara(Edirne ve Bilecik hariç), Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir'in kuzeyi, Zonguldak, Düzce ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli, İzmir, Balıkesir, Manisa ile batı kesimleri başta olmak üzere Aydın’da yerel ve kuvvetli şekilde yağmur beklendiğini duyurdu. Batı illerinde ise sıcaklıkların 3 ve 5 derece arasında azalması bekleniyor. Kuzey Ege ve Marmara'da yağışlara ek olarak kuvvetli rüzgar da bekleniyor. Peki 11 Kasım 2023 günü hangi illerde hava nasıl olacak? 

Ege'de ve Marmara'da Kuvvetli Yağış! Peki Ya Diğer İllerde Hava Nasıl Olacak? 11 Kasım Hava Durumu - Resim : 1

11 KASIM GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK? 

MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Edirne ve Bilecik hariç yerel olarak kuvvetli, Balıkesir çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli, İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere çok kuvvetli ve şiddetli şiddetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kıyılarında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Ege'de ve Marmara'da Kuvvetli Yağış! Peki Ya Diğer İllerde Hava Nasıl Olacak? 11 Kasım Hava Durumu - Resim : 2

AKDENİZ
Parçalı bulutlu, Antalya çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Ege'de ve Marmara'da Kuvvetli Yağış! Peki Ya Diğer İllerde Hava Nasıl Olacak? 11 Kasım Hava Durumu - Resim : 3

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 24°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 25°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 23°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 14°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 14°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

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