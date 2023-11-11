Akdeniz'de Yine Deprem! Türkiye'de Bugün Nerede Deprem Oldu? 11 Kasım'da AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Son Depremler

Gerçekleşen depremler her zaman AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilir. Bu nedenle çok sayıda insan gerçekleşen depremleri bu iki kaynaktan öğrenmektedir. Peki Bugün hangi illerde deprem oldu? Bu depremler hissedildi mi?

KANDİLLİ RASATHANESİ'NE GÖRE 11 KASIM GÜNÜ OLAN DEPREMLER

2023.11.11 08:45:54 38.1488 37.8042 5.0 -.- 2.2 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.11.11 08:23:29 37.4875 36.9160 6.3 -.- 1.9 -.- SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.11 07:44:23 38.0913 36.2037 3.8 -.- 2.9 -.- AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.11.11 07:12:22 36.2832 36.2390 5.4 -.- 1.4 -.- AKCAOVA-(HATAY) İlksel

2023.11.11 07:09:30 38.0882 37.5558 9.7 -.- 2.0 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.11.11 06:06:08 36.3673 35.8027 10.5 -.- 1.7 -.- KONACIK-ARSUZ (HATAY) İlksel

2023.11.11 06:04:56 34.6658 32.5465 13.9 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2023.11.11 05:50:41 38.2860 38.2333 8.4 -.- 1.6 -.- YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.11.11 05:31:00 36.4108 36.4737 5.4 -.- 1.7 -.- AKKUYU-KUMLU (HATAY) İlksel

2023.11.11 05:26:10 36.9645 27.1013 8.4 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2023.11.11 05:19:08 36.9302 27.5857 3.6 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.11 04:59:43 36.9348 27.0518 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2023.11.11 04:55:52 36.9423 26.9987 8.7 -.- 4.1 3.8 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2023.11.11 04:53:24 36.9510 27.0915 5.8 -.- 3.7 3.6 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2023.11.11 04:36:48 37.8802 36.0905 6.0 -.- 1.8 -.- TULU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.11.11 04:32:48 40.7152 34.1142 6.5 -.- 2.1 -.- YESILCAT-BAYAT (CORUM) İlksel

2023.11.11 04:32:22 37.7712 36.5990 1.1 -.- 2.1 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.11 04:16:19 36.9880 36.7350 4.7 -.- 1.3 -.- YESILOVA-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.11.11 03:14:57 38.3415 37.2600 8.4 -.- 1.4 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.11 03:11:19 38.0088 37.6417 10.6 -.- 1.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.11.11 03:06:08 38.5265 36.9793 5.0 -.- 2.1 -.- BUYUKTATLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.11 03:03:17 37.9665 36.6110 5.4 -.- 1.8 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.11 02:53:11 38.2273 29.7085 8.5 -.- 1.9 -.- KARAYAHSILER-CIVRIL (DENIZLI) İlksel

2023.11.11 02:46:08 39.4005 26.2195 8.3 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.11 02:40:45 38.2723 37.8293 8.4 -.- 1.3 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.11.11 01:19:55 37.8392 36.4037 9.5 -.- 1.5 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.11 00:43:26 38.2472 38.3932 7.3 -.- 1.5 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.11.11 00:13:39 40.5615 34.8970 15.8 -.- 1.5 -.- KOPRUALAN-(CORUM) İlksel

2023.11.11 00:03:17 37.2765 35.4557 5.3 -.- 1.5 -.- SAYCA-IMAMOGLU (ADANA) İlksel

AFAD'A GÖRE SON GERÇEKLEŞEN DEPREMLER

11-11-2023 08:45:56 38.186 37.81 7.35 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya) 609220

11-11-2023 08:43:21 38.153 38.682 7 ML 1.6 Pütürge (Malatya) 609218

11-11-2023 08:36:45 38.099 38.272 7.99 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman) 609219

11-11-2023 07:44:24 38.045 36.191 6.74 ML 2.9 Saimbeyli (Adana) 609210

11-11-2023 07:09:30 38.081 37.639 7.09 ML 2.1 Elbistan (Kahramanmaraş) 609211

11-11-2023 06:06:09 36.305 35.806 7.25 ML 1.8 Arsuz (Hatay) 609212

11-11-2023 05:50:41 38.266 38.245 7.04 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya) 609213

11-11-2023 05:31:01 36.432 36.443 6.35 ML 2.0 Kırıkhan (Hatay) 609214

11-11-2023 05:26:10 36.919 27.024 7.12 ML 2.3 Ege Denizi - [23.08 km] Bodrum (Muğla) 609215

11-11-2023 05:19:10 36.95 27.685 7.01 ML 1.5 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.66 km] Bodrum (Muğla) 609216

11-11-2023 04:59:43 36.936 27.054 6.86 ML 1.7 Ege Denizi - [19.90 km] Bodrum (Muğla) 609217

11-11-2023 04:55:52 36.925 27.036 7.22 ML 3.8 Ege Denizi - [21.80 km] Bodrum (Muğla) 609208

11-11-2023 04:53:24 36.92 27.022 9.2 ML 3.6 Ege Denizi - [23.18 km] Bodrum (Muğla) 609209

11-11-2023 04:36:49 37.893 36.1 9.5 ML 1.9 Saimbeyli (Adana) 609205

11-11-2023 04:32:49 40.695 34.112 11.36 ML 1.9 Bayat (Çorum) 609204

11-11-2023 04:32:23 37.79 36.606 7.01 ML 2.2 Onikişubat (Kahramanmaraş) 609203

11-11-2023 04:18:49 37.348 37.102 7.06 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş) 609207

11-11-2023 04:16:21 37.032 36.523 6.97 ML 1.5 Merkez (Osmaniye) 609206

11-11-2023 03:15:00 38.327 37.201 7 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 609202

11-11-2023 03:11:20 38.038 37.679 7.1 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) 609201