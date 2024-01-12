Eğitime Kar Engeli! Okullar Tatil Edildi...

Doğu bölgesinde kış aylarının ve kar yağışının etkisi artıyor. Yoğu kar yağışları eğitime ara verilmesine neden oldu. Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ilk ve ortaöğretimde eğitime bugün için 1 gün ara verildi.

Eğitime Kar Engeli! Okullar Tatil Edildi...
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İlçede etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle ilçede ilk ve ortaöğretimde eğitime bugün için bir gün ara verildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün için idari izinli sayılacak.

Van'da kar yolları kapattı

Eğitime Kar Engeli! Okullar Tatil Edildi... - Resim : 1

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Okulların tatil edildiği Bahçesaray'ın kırsal mahallerinde kar kalınlığı, 50 santimetreye ulaştı. Bölgede besicilik yapanlar, küçükbaş hayvanlarını kar üzerinde otlattı. Zaman zaman etkili olan tipi de besicilere zor anlar yaşatıyor. Diğer yandan Van genelinde 53 mahalle ve 71 mezrada ulaşım sağlanamıyor. Kapanan 124 yerleşim yeri yolunun açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yoğun çalışma başlattı. Van-Bahçesaray kara yolu da çığ riski nedeniyle 22 gündür kapalı tutuluyor.

# kar yağışı
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