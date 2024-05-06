Elazığ, Bingöl, Malatya ve Tunceli'de etkili olacak

Elazığ, Bingöl, Malatya ve Tunceli'de yaşayanlar dikkat. Elazığ ve çevresinde yağışların süreceğini bildiren Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı. İşte yapılan açıklamanın ayrıntıları...

SAĞANAK GELİYOR

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Elazığ, Bingöl, Malatya ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.