Elazığ, Bingöl, Malatya ve Tunceli'de etkili olacak
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü uyardı. Elazığ, Bingöl, Malatya ve Tunceli'de sağanak yağış etkili olacak. İşte Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklama...
Elazığ, Bingöl, Malatya ve Tunceli'de yaşayanlar dikkat. Elazığ ve çevresinde yağışların süreceğini bildiren Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı. İşte yapılan açıklamanın ayrıntıları...
SAĞANAK GELİYOR
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Elazığ, Bingöl, Malatya ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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