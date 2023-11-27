Gök Delindi! Yağmur Bir Türlü Durmuyor! ⛈️ Meteoroloji Uyardı: O İller Bugün Dikkat Etsin! 27 Kasım Günü Hava Durumu...

Son birkaç gündür devam eden yağışlar nedeniyle çok sayıda insan hava durumunun nasıl olacağını merak etmektedir. Bu nedenle internette en çok araştırılan sorunlardan biridir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre kuzey, iç ve doğu kesimlerinde devam edecek yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Peki 27 Kasım günü hangi ilde ne kadar yağış bekleniyor? 27 Kasım Pazartesi günü de yağmur devam edecek mi?

27 KASIM GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

EDİRNE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Uşak ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur yüksekleri yer yer kar yağışlı

KASTAMONU °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur yüksekleri yer yer kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak zamanla iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve zaman zaman çok kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve zaman zaman çok kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri ile kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa hamleli 80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

VAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batısı ile kuzeydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı