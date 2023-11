Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a Göre Bugün Nerede Deprem Oldu? 27 Kasım'da Yaşanan Son Depremler...

Türkiye'de her an her saniye deprem olabilmektedir. Bu nedenle her an hazırlıklı olmak gerekir. AFAD ve Kandilli Rasathanesi söz konusu deprem olduğunda her zaman en doğru verileri en hızlı şekilde ulaştırırlar. Kamuoyuna ulaştırdıkları veriler neticesinde AFAD ve Kandilli Rasathanesi sayesinde ne zaman nerede deprem olduğunu öğrenmek mümkündür. Peki 27 Kasım Pazartesi günü hangi ilde deprem oldu? Bu depremler hissedildi mi?

KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

2023.11.27 08:40:33 36.8107 26.2683 5.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2023.11.27 07:57:03 37.0125 28.1658 9.3 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.27 07:42:59 39.3388 28.2340 11.5 -.- 1.2 -.- TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2023.11.27 07:08:54 36.9473 27.8803 5.1 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.27 07:07:51 37.8803 36.3258 6.5 -.- 2.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.27 06:36:50 39.7977 39.1207 27.3 -.- 1.9 -.- AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) İlksel

2023.11.27 06:07:04 37.4037 35.8280 13.9 -.- 1.4 -.- ISIKLI-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.11.27 06:03:55 37.2068 35.8958 4.7 -.- 1.3 -.- AGACLI-CEYHAN (ADANA) İlksel

2023.11.27 05:51:34 38.1260 38.5305 5.3 -.- 2.6 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.11.27 05:16:44 38.1605 37.9057 10.1 -.- 1.7 -.- POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.11.27 04:44:11 38.1067 30.8923 8.0 -.- 2.3 -.- YENICE-GELENDOST (ISPARTA) İlksel

2023.11.27 04:35:02 38.3382 37.3750 7.2 -.- 2.1 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.27 04:01:20 38.1085 28.9245 5.4 -.- 1.6 -.- CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) İlksel

2023.11.27 03:44:49 40.1080 26.5068 14.3 -.- 1.8 -.- BELEN-(CANAKKALE) İlksel

2023.11.27 02:57:57 37.2123 35.9147 19.9 -.- 1.2 -.- TEKELI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2023.11.27 02:35:30 38.0137 36.3248 1.1 -.- 2.2 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.27 02:10:27 39.2252 26.0463 6.8 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.27 02:01:59 37.4877 37.2728 8.0 -.- 2.4 -.- PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.27 01:08:01 38.2365 38.1635 5.4 -.- 1.6 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.11.27 01:05:23 37.9187 28.7920 16.5 -.- 1.4 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2023.11.27 00:53:11 37.4920 37.1993 5.0 -.- 1.8 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.27 00:12:50 37.9005 36.5113 5.3 -.- 1.9 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.27 00:03:36 40.4648 29.3630 10.9 -.- 1.9 -.- ORNEKKOY-ORHANGAZI (BURSA) İlksel

AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

27-11-2023 08:40:37 37.0556 26.2378 7.29 ML 2.3 Ege Denizi - [90.15 km] Bodrum (Muğla) 610833

27-11-2023 08:20:59 38.2414 38.7622 6.8 ML 1.8 Pütürge (Malatya) 610832

27-11-2023 07:57:03 37.0169 28.1789 6.97 ML 1.7 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.76 km] Menteşe (Muğla) 610830

27-11-2023 07:43:01 39.3906 28.1839 7.22 ML 1.7 Bigadiç (Balıkesir) 610831

27-11-2023 07:08:54 36.9406 27.8631 8.07 ML 1.5 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.81 km] Milas (Muğla) 610829

27-11-2023 07:07:51 37.8044 36.2906 7 ML 2.5 Andırın (Kahramanmaraş) 610828

27-11-2023 06:36:51 39.8583 39.1047 10.26 ML 1.6 Merkez (Erzincan) 610823

27-11-2023 06:07:06 37.52 35.8336 7 ML 1.6 Kozan (Adana) 610818

27-11-2023 05:51:35 38.105 38.4928 7.01 ML 2.8 Sincik (Adıyaman) 610816

27-11-2023 05:16:45 38.1347 37.9214 7 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya) 610827

27-11-2023 04:44:10 38.1189 30.9728 6.87 ML 2.2 Gelendost (Isparta) 610825

27-11-2023 04:35:02 38.3331 37.3922 7.01 ML 2.3 Elbistan (Kahramanmaraş) 610824

27-11-2023 04:01:20 38.1144 28.9394 7 ML 1.5 Güney (Denizli) 610826

27-11-2023 02:49:31 38.1428 38.5542 7.01 ML 1.3 Sincik (Adıyaman) 610822

27-11-2023 02:35:31 37.9936 36.3522 7.16 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş) 610821

27-11-2023 02:31:53 39.4222 27.7731 7.1 ML 1.2 Savaştepe (Balıkesir) 610820

27-11-2023 02:10:28 39.2169 26.0531 7 ML 1.9 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [29.17 km] Ayvacık (Çanakkale) 610817

27-11-2023 02:04:09 38.6892 26.7356 6.94 ML 1.7 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [01.05 km] Foça (İzmir) 610819

27-11-2023 02:02:00 37.4961 37.2253 8.01 ML 2.4 Pazarcık (Kahramanmaraş) 610813

27-11-2023 02:00:31 38.1258 28.9578 7.09 ML 1.2 Güney (Denizli) 610814