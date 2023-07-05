Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde! 6 Temmuz'da hava nasıl olacak?

Türkiye haftaya kavurucu sıcaklarla girdi. Bazı bölgelerde yarın için yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları yurt genelinde büyük değişiklik göstermedi. Meteroloji Genel Müdürlüğü yarın için yurt genelinde hava durumu tahminini paylaştı. İşte yarın hava nasıl olacak sorusunun cevabı...

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde! 6 Temmuz'da hava nasıl olacak?
Uğur Çam Uğur Çam
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Osmaniye, Eskişehir ve Bolu çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde! 6 Temmuz'da hava nasıl olacak? - Resim : 1

Marmara bölgesinde havanın az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • BURSA: 21°C - 34°C / Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • EDİRNE: 21°C - 35°C / Parçalı ve az bulutlu
  • İSTANBUL: 23°C - 32°C / Parçalı bulutlu
  • KOCAELİ: 22°C - 33°C / Parçalı bulutlu
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EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde! 6 Temmuz'da hava nasıl olacak? - Resim : 3

Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • A.KARAHİSAR: 17°C - 34°C / Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • DENİZLİ: 24°C - 36°C / Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • İZMİR: 24°C - 35°C / Az bulutlu ve açık
  • MUĞLA: 21°C - 35°C / Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde! 6 Temmuz'da hava nasıl olacak? - Resim : 4

Akdeniz Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Osmaniye çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA: 24°C - 33°C / Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ANTALYA: 25°C - 30°C / Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ISPARTA: 18°C - 34°C / Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MERSİN: 27°C - 33°C / Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde! 6 Temmuz'da hava nasıl olacak? - Resim : 5

İç Anadolu Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık zamanla batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA: 19°C - 34°C / Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
  • ESKİŞEHİR: 17°C - 34°C / Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KAYSERİ: 14°C - 34°C / Az bulutlu ve açık
  • KONYA: 21°C - 34°C / Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
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KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde! 6 Temmuz'da hava nasıl olacak? - Resim : 8

Batı Karadeniz Bölgesi'nde havnın az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU: 17°C - 30°C / Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KASTAMONU: 14°C - 34°C / Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
  • SİNOP: 23°C - 29°C / Az bulutlu ve açık
  • ZONGULDAK: 20°C - 27°C / Az bulutlu ve açık
  • RİZE: 22°C - 29°C / Az bulutlu ve açık
  • SAMSUN: 21°C - 30°C / Az bulutlu ve açık
  • TOKAT: 16°C - 34°C / Az bulutlu ve açık
  • TRABZON: 22°C - 28°C / Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMDA

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde! 6 Temmuz'da hava nasıl olacak? - Resim : 9

Doğu Anadolu Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM: 11°C - 28°C / Az bulutlu ve açık
  • IĞDIR: 18°C - 34°C / Az bulutlu ve açık
  • MALATYA: 19°C - 37°C / Az bulutlu ve açık
  • VAN: 15°C - 28°C / Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde! 6 Temmuz'da hava nasıl olacak? - Resim : 10

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR: 22°C - 42°C / Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP: 23°C - 40°C / Az bulutlu ve açık
  • MARDİN: 27°C - 38°C / Az bulutlu ve açık
  • ŞANLIURFA: 28°C - 42°C / Az bulutlu ve açık

KAYNAK: mgm.gov.tr

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