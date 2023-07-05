Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde! 6 Temmuz'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Osmaniye, Eskişehir ve Bolu çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Marmara bölgesinde havanın az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA: 21°C - 34°C / Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

21°C - 34°C / Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EDİRNE: 21°C - 35°C / Parçalı ve az bulutlu

21°C - 35°C / Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL: 23°C - 32°C / Parçalı bulutlu

23°C - 32°C / Parçalı bulutlu KOCAELİ: 22°C - 33°C / Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR: 17°C - 34°C / Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

17°C - 34°C / Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ: 24°C - 36°C / Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

24°C - 36°C / Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR: 24°C - 35°C / Az bulutlu ve açık

24°C - 35°C / Az bulutlu ve açık MUĞLA: 21°C - 35°C / Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Akdeniz Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Osmaniye çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA: 24°C - 33°C / Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

24°C - 33°C / Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA: 25°C - 30°C / Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

25°C - 30°C / Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA: 18°C - 34°C / Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

18°C - 34°C / Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN: 27°C - 33°C / Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık zamanla batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA: 19°C - 34°C / Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

19°C - 34°C / Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu ESKİŞEHİR: 17°C - 34°C / Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

17°C - 34°C / Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KAYSERİ: 14°C - 34°C / Az bulutlu ve açık

14°C - 34°C / Az bulutlu ve açık KONYA: 21°C - 34°C / Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Batı Karadeniz Bölgesi'nde havnın az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU: 17°C - 30°C / Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

17°C - 30°C / Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KASTAMONU: 14°C - 34°C / Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

14°C - 34°C / Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu SİNOP: 23°C - 29°C / Az bulutlu ve açık

23°C - 29°C / Az bulutlu ve açık ZONGULDAK: 20°C - 27°C / Az bulutlu ve açık

20°C - 27°C / Az bulutlu ve açık RİZE: 22°C - 29°C / Az bulutlu ve açık

22°C - 29°C / Az bulutlu ve açık SAMSUN: 21°C - 30°C / Az bulutlu ve açık

21°C - 30°C / Az bulutlu ve açık TOKAT: 16°C - 34°C / Az bulutlu ve açık

16°C - 34°C / Az bulutlu ve açık TRABZON: 22°C - 28°C / Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMDA

Doğu Anadolu Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM: 11°C - 28°C / Az bulutlu ve açık

11°C - 28°C / Az bulutlu ve açık IĞDIR: 18°C - 34°C / Az bulutlu ve açık

18°C - 34°C / Az bulutlu ve açık MALATYA: 19°C - 37°C / Az bulutlu ve açık

19°C - 37°C / Az bulutlu ve açık VAN: 15°C - 28°C / Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR: 22°C - 42°C / Az bulutlu ve açık

22°C - 42°C / Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 23°C - 40°C / Az bulutlu ve açık

23°C - 40°C / Az bulutlu ve açık MARDİN: 27°C - 38°C / Az bulutlu ve açık

27°C - 38°C / Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA: 28°C - 42°C / Az bulutlu ve açık

KAYNAK: mgm.gov.tr