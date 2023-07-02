İstanbul'a sağanak yağış geliyor! Meteoroloji gün verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan 5 günlük hava tahmin raporunda, İstanbul'un perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışın etkisine gireceği görülüyor. Söz konusu rapor uyarınca gök gürültülü sağanak yağmur sırasında İstanbul'da önemli bir sıcaklık değişikliği olmayacağı görülüyor.

Rapora göre perşembe günü İstanbul'da en düşük sıcaklık 23 derece olurken, en yüksek sıcaklık ise 31 derece olarak ölçülecek. Cuma günü ise hava sıcaklığının en düşük 22 derece, en yüksek 30 olacağı tahmin ediliyor.

KAYNAK: mgm.gov.tr