İstanbul için kritik uyarı! Akşam saatlerinde başlayacak...

Valilik'ten yapılan açıklamada "Dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği" uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da perşembe akşamından cuma sabah saatlerine kadar fırtınanın etkili olacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve Yalova'da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN FIRTINA UYARISI

Öte yandan kentte beklenen fırtınaya ilişkin İstanbul Valiliğinden de vatandaşlara uyarı yapıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada "Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, İstanbul'da rüzgarın, yarın akşam saatleri ile cuma günü sabah saatleri arasında kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Ayrıca paylaşımda Meteoroloji'nin "Bölgemizde kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat" metnine de yer verilmesi dikkat çekti.