İstanbul'a bu akşam kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü beklenen açıklamayı duyurdu. İstanbulluları sevindiren kar haberi nihayet geldi. İstanbul'a bu akşam kar geliyor. İşte ayrıntılar...

İstanbul'a bu akşam kar geliyor!
İstanbul'a bu akşam kar geliyor!

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da beklenen yağışların bu akşam saatlerinden itibaren genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve orta kuvvette kar, yükseklerde ise kuvvetli kar şeklinde olması öngörülüyor.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

İstanbul'a bu akşam kar geliyor

Yağışların, salı sabah saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, kuzey kesimlerde zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma, don olayı, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli rüzgarla kısa süreli fırtına sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji uyardı: Lapa lapa kar yağacak! 28 ocak 2024 hava durumuMeteoroloji uyardı: Lapa lapa kar yağacak! 28 ocak 2024 hava durumuHava Durumu

Kaynak: Anadolu Ajansı

# istanbul # kar
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