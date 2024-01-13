İşte Bugün Kar Yağışı Beklenen Şehirler Listesi! 25 Şehir Var!
Bugün (13 Ocak Cumartesi günü) kar yağışı beklenen şehirler listesi burada yer alıyor. Bakın Türkiye'de hangi şehirlerde cumartesi gün kar yağışı olacak...
13 Ocak Cumartesi günü itibariyle, yani bugün, Türkiye'de kar yağışı beklenen şehirler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki cumartesi günü nerelerde kar yağışı olacak? İstanbul, Hava Forum'un yaptığı listeye göre yer yer karlı görünüyor. İşte o listenin ayrıntıları...
Cumartesi Günü Kar Yağışı Beklenen Şehirler
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Artvin
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Rize
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Bayburt
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Trabzon
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Gümüşhane
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Giresun
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Ordu
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Tokat
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Amasya
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Samsun
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Sinop
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Çorum
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Kastamonu
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Bartın
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Karabük
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İstanbul
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Zonguldak
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Düzce
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Erzincan
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Erzurum
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Kars
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Van
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Hakkari
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Şırnak
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Bolu