İşte Bugün Kar Yağışı Beklenen Şehirler Listesi! 25 Şehir Var!

Bugün (13 Ocak Cumartesi günü) kar yağışı beklenen şehirler listesi burada yer alıyor. Bakın Türkiye'de hangi şehirlerde cumartesi gün kar yağışı olacak...

İşte Bugün Kar Yağışı Beklenen Şehirler Listesi! 25 Şehir Var!
İşte Bugün Kar Yağışı Beklenen Şehirler Listesi
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13 Ocak Cumartesi günü itibariyle, yani bugün, Türkiye'de kar yağışı beklenen şehirler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki cumartesi günü nerelerde kar yağışı olacak? İstanbul, Hava Forum'un yaptığı listeye göre yer yer karlı görünüyor. İşte o listenin ayrıntıları...

Cumartesi Günü Kar Yağışı Beklenen Şehirler

İşte Bugün Kar Yağışı Beklenen Şehirler Listesi! 25 Şehir Var! - Resim : 1

  1. Artvin

  2. Rize

  3. Bayburt

  4. Trabzon

  5. Gümüşhane

  6. Giresun

  7. Ordu

  8. Tokat

  9. Amasya

  10. Samsun

  11. Sinop

  12. Çorum

  13. Kastamonu

  14. Bartın

  15. Karabük

  16. İstanbul

  17. Zonguldak

  18. Düzce

  19. Erzincan

  20. Erzurum

  21. Kars

  22. Van

  23. Hakkari

  24. Şırnak

  25. Bolu

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# kar yağışı
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