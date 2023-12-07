İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla'da yaşayan vatandaşları ilgilendiren haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Meteoroloji tarih vererek İzmirli, Aydınlı, Manisalı ve Muğlalı vatandaşları uyardı. Akşam saatlerinde başlayıp etkisini gösterecek. Peki yağışlar ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...

İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla'da Yaşayanlar Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinden yapılan açıklamaya göre 07.12.2023 18.00 - 08.12.2023 20.00 tarih ve saatleri arasında sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklama ise şu şekilde;