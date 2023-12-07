İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla'da Yaşayanlar Dikkat!
İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla'da yaşayan vatandaşlar, bu haber sizi ilgilendiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sizi tarih vererek uyardı, işte ayrıntılar...
İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla'da yaşayan vatandaşları ilgilendiren haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Meteoroloji tarih vererek İzmirli, Aydınlı, Manisalı ve Muğlalı vatandaşları uyardı. Akşam saatlerinde başlayıp etkisini gösterecek. Peki yağışlar ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...
İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla'da Yaşayanlar Dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinden yapılan açıklamaya göre 07.12.2023 18.00 - 08.12.2023 20.00 tarih ve saatleri arasında sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklama ise şu şekilde;
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla’da yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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