Kars’ta kar geçit vermiyor! 29 köy yolu ulaşıma kapandı...

Kars’ta kar ve tipiden 29 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yolları için çalışma başlatıldı.

Kars’ta kar geçit vermiyor! 29 köy yolu ulaşıma kapandı...
Son Güncelleme:

Kars’ta kış etkisini sürdürüyor. Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşıma geçit vermiyor. Kar ve tipiden 29 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ise köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için seferber oldu.

Kars’ta kar ve tipiden Digor’da 5, Kağızman’da 2, Sarıkamış’ta 18, Selim’de 3 ve Susuz’da 1 olmak üzere toplam 29 köyle Kars’ın bağlantısı kesildi.

Kars İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri aynı anda birçok noktada karla mücadele çalışması başlattı. Ekipler kapalı köy yolları açmak için yoğu çaba sarf ediyor kapalı köy yollarının kısa sürede açılması bekleniyor.

Kargo gemisi köprüye çarptı! Köprü yıkıldı...Kargo gemisi köprüye çarptı! Köprü yıkıldı...Dünya
# kars
Çok Okunanlar
Bakan Işıkhan'dan emeklilere müjde!
Bakan Işıkhan'dan emeklilere müjde!
Adana'da deprem oldu!
Adana'da deprem oldu!
Galatasaray'dan flaş açıklama!
Galatasaray'dan flaş açıklama!
Belçika'da PKK kışkırtması!
Belçika'da PKK kışkırtması!
Özgür Özel Atatürk'ü seçim malzemesi yaptı!
Özgür Özel Atatürk'ü seçim malzemesi yaptı!
Öne Çıkanlar Belçika'da terör seviciler Türk'ün gazabına uğradı! │Gün Ortası - Yeşim Eryılmaz Belçika'da terör seviciler Türk'ün gazabına uğradı! │Gün Ortası - Yeşim Eryılmaz Putin: "Kimse Rusya'da zehirli nifak, panik ve anlaşmazlık tohumları ekmeyi başaramayacak" Putin: "Kimse Rusya'da zehirli nifak, panik ve anlaşmazlık tohumları ekmeyi başaramayacak"