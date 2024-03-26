Kargo gemisi köprüye çarptı! Köprü yıkıldı...

ABD’nin Maryland eyaletinde Singapur bandıralı kargo gemisinin çarptığı köprü yıkıldı.

Kargo gemisi köprüye çarptı! Köprü yıkıldı...
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ABD’nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Patapsco Nehri üzerinde yer alan Francis Scott Key Köprüsü yerel saatle 01.35’te kargo gemisinin çarpması sonucu çöktü. Maryland Ulaşım Otoritesi (MTA) kazanın ardından trafiğin yönlendirildiğini ve yaralanma ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığının henüz bilinmediğini açıkladı.

Köprüye çarpan Singapur bandıralı Dali isimli gemideki hasar ile eyaletler arası yol ile çevre yolunu birbirine bağlayan köprüdeki hasarın da henüz netleşmediği belirtildi.

ABD’nin milli marşının yazarı Francis Scott Key’in adının verildiği yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki 4 şeritli köprü 1977’de hizmete açılmıştı.

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