Kavurucu sıcaklar ne zaman bitecek? Meteoroloji yağış tarihi verdi mi?

Türkiye cehennem sıcaklarıyla boğuşuyor. MGM'nin tahminlerine göre hava sıcaklığı, önümüzdeki hafta da varlığını hissettirecek.

Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, hafta sonu itibariyle hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirtti. Koç "Özellikle pazar, pazartesi ve salı günü yurdun iç ve doğu kesimlerinde 8 ila 10 derece üzerine kadar çıkacak" şeklinde konuştu.

O İLDE SICAKLIKLAR 45 DERECEYİ BULACAK!

En yüksek sıcaklık Batman'da ölçülecek. Hafta sonu Batman'da termometreler 45 dereceyi gösterecek.

Hafta sonu sıcaklık Ankara'da 39, İstanbul'da 36, İzmir'de 37 derece olacak.

İÇ ANADOLU İÇİN KRİTİK UYARI!

Sıcak havanın salı gününe kadar tüm yurtta etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Koç: Pazar, pazartesi ve salı günleri başkent Ankara'da hava sıcaklığı 39 dereceye kadar çıkacak. Ankara'da olduğu gibi İç Anadolu Bölgesinin tamamı, İç Ege, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pazar, pazartesi ve salı oldukça sıcak bir havanın etkili olmasını bekliyoruz.