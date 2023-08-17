Marmara Denizi'nde fırtına olacak! Meteoroloji'den uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Marmara Denizi'nde 18 Ağustos Cuma (yarın) günü öğle saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olması beklendiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.