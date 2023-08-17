Marmara Denizi'nde fırtına olacak! Meteoroloji'den uyarı geldi

Meteoroloji'den Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı geldi. 18 Ağustos Cuma günü etkili olacak fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara Denizi'nde fırtına olacak! Meteoroloji'den uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Marmara Denizi'nde 18 Ağustos Cuma (yarın) günü öğle saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olması beklendiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# marmara denizi # meteoroloji
Çok Okunanlar
"Vatan hainlerinden farkı yoktur"
"Vatan hainlerinden farkı yoktur"
17 Ağustos Resmi Gazete kararları
17 Ağustos Resmi Gazete kararları
Son Dakika: 17 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Son Dakika: 17 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Tatlı patatesin faydaları neler?
Tatlı patatesin faydaları neler?
İETT otobüsü denize düştü
İETT otobüsü denize düştü
Öne Çıkanlar "ABD, İmamoğlu'na Güvenmiyor Çünkü Erdoğan..." | İşte Amerika'nın CHP Planı! "ABD, İmamoğlu'na Güvenmiyor Çünkü Erdoğan..." | İşte Amerika'nın CHP Planı! BM'den Afrika ekonomisi hakkında dikkat çeken rapor! BM'den Afrika ekonomisi hakkında dikkat çeken rapor!