Meteoroloji Genel Müdüründen İklim Değişikliği Açıklaması! "Ülkemizi Çok Etkiliyor"

Meteoroloji Genel Müdürü Mutlu Coşkun, “Dünya ısınıyor. Küresel ısınma iklim değişikliği ülkemizi çok etkiliyor. Çünkü Ülkemiz Akdeniz İklimi havzasında. Bu nedenle de eski yağışları maalesef göremiyoruz" dedi.

Meteoroloji Genel Müdüründen İklim Değişikliği Açıklaması! "Ülkemizi Çok Etkiliyor"

Samsun'da Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'na katılan ve 'Meteoroloji Alanında Kariyer' isimli seminerde konuşan Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Türkiye'nin Dünya Meteoroloji Örgütü'nde Yürütme Konseyinde yer aldığını söyledi. 193 ülke içerisinde yürütme konseyinde yer almanın, iklim ile ilgili alınan kararlarda Türkiye'nin de söz hakkına sahip olduğu anlamına geldiğini belirten Coşkun, "Uluslararası kuruluşlarda yer almak, uluslararası alanda iş imkanı da sağlıyor" diye konuştu.

'Binlerce vatandaşın hayatına dokunuyoruz'

Hava koşullarının 7 gün 24 saat takip edildiğini söyleyen Coşkun, "16 bölge müdürlüğümüz, 81 il müdürlüğümüz ve 70 hava meydan müdürlüğümüz ile sürekli iletişim halindeyiz. Aldığımız raporlara göre uçaklar kalkar veya iner. Bu sayede de binlerce insanın canını ve malını korumuş oluyoruz. Dünya ısınıyor. Küresel ısınma iklim değişikliği ülkemizi çok etkiliyor. Çünkü Ülkemiz Akdeniz İklimi havzasında. Bu nedenle de eski yağışları maalesef göremiyoruz. Mesleğimizin en güzel tarafı binlerce vatandaşın hayatına direkt dokunabiliyoruz. İnsanlar günlük programlarını, tatillerini, gezilerini meteorolojik olaylara göre yapıyor. Günlük hava olaylarını, devletin 3 radyosundan biri olan ve en havalı radyosu olan Meteoroloji Radyosu'ndan günlük ve haftalık hava olaylarını aktarıyoruz" dedi.

# İklim Değişikliği # meteoroloji # Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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