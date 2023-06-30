Meteoroloji o illeri uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak yağış, Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Tokat için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı ile Erzurum'un kuzey kesimleri için ise yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

DOĞU KARADENİZ İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Rize il geneli ile Artvin'in, Giresun'un ve Trabzon'un kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize'nin kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlar sebebi meteoroloji meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 İL İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Tokat illerimizde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğini bildirdi. Cuma günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlar sebebi meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istenen uyarıda ayrıca ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

DİĞER UYARILAR

Meteoroloji'den yapılan açıklamada öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Yapılan açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KAYNAK: https://www.mgm.gov.tr/tahmin/uyari-goster.aspx?sN=23010330y