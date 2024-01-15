Meteoroloji saat verdi! Ege Bölgesi'ne dikkat...

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün açıklamasına göre kuvvetli fırtına akşam 21:00'da başlıyor. Ertesi gün öğle saatlerinde şiddetli fırtına Ege Bölgesi'nde sona erecek. Meteoroloji'nin yaptığı açıklamanın ayrıntıları ise şu şekildedir;

EGE BÖLGESİ'NE DİKKAT

Meteoroloji, Ege Bölgesi'nde meydana gelecek fırtınadan ötürü vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: