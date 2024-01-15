Meteoroloji saat verdi! Ege Bölgesi'ne dikkat...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat vererek Ege Bölgesi'nde yaşayan vatandaşları şiddetli fırtına nedeniyle uyardı. Bakın hangi saatte başlayacak, işte ayrıntılar...
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün açıklamasına göre kuvvetli fırtına akşam 21:00'da başlıyor. Ertesi gün öğle saatlerinde şiddetli fırtına Ege Bölgesi'nde sona erecek. Meteoroloji'nin yaptığı açıklamanın ayrıntıları ise şu şekildedir;
EGE BÖLGESİ'NE DİKKAT
Meteoroloji, Ege Bölgesi'nde meydana gelecek fırtınadan ötürü vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:
"Orta ve Güney Ege’de rüzgarın bugün (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Salı (16.01.2024) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir"
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