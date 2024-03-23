Meteoroloji uyardı: kar yağışı ve sağanak... 23 Mart hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya ve Ankara çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 23 mart hava durumu...
Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Anadolu’nun doğusu, Siirt çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
23 MART HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güneydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- EDİRNE °C, 16°C
Parçalı bulutlu
- İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
- KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
- MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- ADANA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
- ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
- HATAY °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
- MERSİN °C, 18°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğusu ile Ankara çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı ve hafif kar yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
- KONYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
- SİVAS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- BOLU °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- KARABÜK °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- SİNOP °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
- ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AMASYA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
- TOKAT °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, doğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- KARS °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- MALATYA °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
- VAN °C, 5°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
- GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
- SİİRT °C, 8°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu