Meteoroloji uyardı: kar yağışı ve sağanak... 23 Mart hava durumu

Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Anadolu’nun doğusu, Siirt çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

23 MART HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güneydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Parçalı, yer yer çok bulutlu ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Parçalı, yer yer çok bulutlu MERSİN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğusu ile Ankara çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı ve hafif kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı ve hafif kar yağışlı ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu SİVAS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı KARABÜK °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı SİNOP °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı SAMSUN °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu TOKAT °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, doğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. KARS °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. MALATYA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı VAN °C, 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.