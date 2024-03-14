Meteoroloji uyarıyor! 14 Mart hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Yurdumuz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Van dışında Doğu Anadolu bölge geneli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, bu akşam ilk saatlerde Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Güneydoğu kesimlerde yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Perşembe) Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ve güneydoğusu ile Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli (40 ila 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.