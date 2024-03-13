Kahramanmaraş'ta toprak kayması yaşandı!

Kahramanmaraş'ta istinat duvarının çökmesiyle toprak kayması yaşandı. Çok sayıda araç zarar gördü.

Kahramanmaraş'ta toprak kayması yaşandı!
Editör: Yağmur Biçen

Kahramanmaraş'ta istinat duvarının çökmesiyle toprak kayması yaşandı. Çok sayıda araç zarar gördü.

Olay, Onikisubat ilçesi Mercimektepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgedeki istinat duvarı bir anda çökerek toprak kayması oldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile zarar gören araçlar göçüğün olduğu yerden kaldırıldı.

Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.


Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Bağcılar'da kan donduran olay! ölen arkadaşını poşete sarıp...Bağcılar'da kan donduran olay! ölen arkadaşını poşete sarıp...Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Kahramanmaraş # toprak kayması # Kahramanmaraş
Çok Okunanlar
İslam Memiş uyarıyor! Bu iki tarih çok önemli!
İslam Memiş uyarıyor! Bu iki tarih çok önemli!
Celal Şengör deprem için uyardı: “Bu bölüm tamamen gidecek!”
Celal Şengör deprem için uyardı: “Bu bölüm tamamen gidecek!”
Kredi kartı kullananlar dikkat! İşte konuşulan önlemler
Kredi kartı kullananlar dikkat! İşte konuşulan önlemler
Oruç tuttuğunuzu bile unutturacak çok tok tutan besinler hangileri?
Oruç tuttuğunuzu bile unutturacak çok tok tutan besinler hangileri?
Ara tatil uzayacak mı? Bayram ve ara tatil birleşecek mi?
Ara tatil uzayacak mı? Bayram ve ara tatil birleşecek mi?
Öne Çıkanlar Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik Suriye, Filistin ve terör açıklaması! - Ulusal Haber Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik Suriye, Filistin ve terör açıklaması! - Ulusal Haber Celal Şengör deprem için uyardı: “Bu bölüm tamamen gidecek!” Celal Şengör deprem için uyardı: “Bu bölüm tamamen gidecek!”