O ilçede yaşayanlar dikkat! İstanbul'da toz taşınımında hava kirliliği en yüksek o bölgelerde ölçüldü

Afrika üzerinden gelen çöl tozları İstanbul’da bazı bölgelerde etkili olan toz salınımı hava kalitesini olumsuz yönde etkiledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının verilerine göre kent genelinde hava kirliliğinin en fazla olduğu yer Göztepe oldu.

O ilçede yaşayanlar dikkat! İstanbul'da toz taşınımında hava kirliliği en yüksek o bölgelerde ölçüldü
O ilçede yaşayanlar dikkat! İstanbul'da toz taşınımında hava kirliliği en yüksek o bölgelerde ölçüldü
Editör: Uğur Çam

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının verilerine göre Göztepe ve Sultangazi’de hava kirliliği gözle görülür hale geldi. Son günlerde kentte görülen ve Afrika üzerinden gelen çöl tozları nedeniyle bazı bölgelerde hava kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. İstanbul’da da etkisini gösteren toz salınımı nedeniyle hava kirliliğinin en fazla olduğu yer Göztepe olarak ölçüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hava Kalite Ölçüm istasyonlarından derlenen verilere göre, Göztepe’de bugün saat 15.00 itibariyle ortalama partikül madde (PM10) hava kirliliği konsantrasyonu 174 g/m3 (mikrogram bölü metreküp) ölçüldü. Burayı sırasıyla 105 g/m3 ile Sultangazi, 97 g/m3 ile Esenyurt istasyonları takip etti. Bugün için hava kirliliğinin en az ölçüldüğü istasyon 19 g/m3 ile Yenibosna olurken, partikül madde hava kirliliği Kağıthane istasyonunda 20 g/m3 olarak belirlendi.

Öte yandan etkili olan toz salınımının ise Cuma günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# istanbul # toz taşınımı
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