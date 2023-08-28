Ahmet Afif Topbaş kimdir? Ne iş yapar?

Ahmet Afif Topbaş kimdir diye sorulmaya başlandı. Sebebi ise kardeşi Mustafa Latif Topbaş'ın kendi üzerindeki hisselerinin büyük çoğunluğunu Ahmet Afif Topbaş'a geçirmesi. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta çıkan haberlere göre 59 milyon 250 bin liralık BİM hissesi satıldı! İşte detaylar..

AHMET AFİF TOPBAŞ KİMDİR? BİM İLE İLGİSİ NE?

Ahmet Afif Topbaş yakın zamanda BİM'in büyük hissesini satın aldı! Halka kapalı bir şekilde olan 1.5 milyon BİM hissesi Mustafa Latif Topbaş tarafından Ahmet Latif Topbaş'a satıldı. Satış sonrası ise Mustafa Latif Topbaş'ın hissesi 9.52'ye yükseldi. Kardeşi Mustafa Latif Topbaş'ın ise 15.78'den 15.28'e düştüğü açıklandı. Peki Ahmet Afif Topbaş kimdir detaylı inceleyelim.

Mustafa Latif Topbaş'ın Abisi!

Ahmet Afif Topbaş Mustafa Latif Topbaş'ın ağabeyidir. Abisi Mustafa Latif Topbaş, 1944 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'la herhangi bir akrabalık ilişkisi bulunmuyor. 1961 yılında tekstil sektöründe faaliyet gösteren aile şirketi Bahariye Mensucat A.Ş.'de ortak ve yönetici olarak iş dünyasındaki kariyerine başladı. Daha sonraki yıllarda çeşitli sanayi ve ticari şirketlerde kurucu ve yönetici olarak görev yaptı. 1994 yılında Cüneyt Zapsu ve kardeşi Aziz Zapsu tarafından kurulan BİM'in kurucu ortakları arasında yer aldı. Mustafa Latif Topbaş aynı zamanda İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

2005 yılından bu yana İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte olup, Ocak 2010'dan itibaren İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

1996 yılında Mustafa Topbaş ve Ülker ailesi Ak Gıda'yı kurdu. Mustafa Latif Topbaş ayrıca Bahar Su, Sakarya, Natura, Karma ve Link Gıda, Seher Gıda, Link Gıda ve Cola-Turca'nın da hissedarıdır.

BİM, maliyetleri en aza indirmeyi ve tüketicilere en ucuz ürünleri sunmayı hedefledi. Bu hedef doğrultusunda BİM, düşük gelirli mahallelerde mağaza açmaya başlamış ve tüketici ilgisi sayesinde bugün başarılı bir iş modeli haline gelmiştir. Zapsu ailesi, 2003 yılında BİM'deki hisselerini sattı. 1994 yılında 21 mağazayla başlayan BİM, 2013 yılında 2.009 mağazaya ulaştı.,

BİM, 2005 yılında 496 milyon dolar piyasa değeriyle halka açıldı.

BİM sermayesinin %26,49'una sahip olan Mustafa Latif Topbaş, 2009 yılında Forbes'un "En Zengin 100 Türk" listesinde 25. sıraya yükseldi.

2010 yılında Sabancı Grubu'ndan satın aldığı Marsan Gıda'yı (GıdaSa) damadı Ülker Grubu'na sattı. Piyale, Luna, Saka Su gibi markaların sahibi olan Marsan Gıda, bundan sonra Yıldız Holding çatısı altında faaliyetlerine devam edecek.

Forbes dergisinin 2012 yılı verilerine göre 1,4 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'de 14'üncü sırada yer alıyor.

Mustafa Latif Topbaş evli ve 4 çocuk babasıdır. Kızı Fatma, Sabri Ülker'in torunu ve Murat Ülker'in yeğeni Ali Ülker ile evli.