Arka Sokaklar'ın oyuncusu ve Gamze Özçelik'in eski eşiydi şimdilerde nerede kimse bilmiyor! Uğur Pektaş kimdir?

Bir zamanlar televizyon ekranlarına damga vuran Arka Sokaklar dizisinin ilk sezonlarında yer alan Uğur Pektaş'ın hayranları geri dönmesi için çağrı yaptı. Ancak Arka Sokaklarda ünlü olmasına rağmen Uğur Pektaş'ın hayranları bir yanıt alamadı. Çünkü ünlü oyuncu şimdilik ortalıklarda görünmüyor.

Bir zamanlar kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik'le evli olan ancak daha sonra boşanan Uğur Pektaş, en son bir Menzil Şeyhi'nin cenaze töreninde görüntülenmişti. Gamze Özçelik gibi maneviyat yolculuğunu tercih eden Uğur Pektaş'ın şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu.

PEKİ UĞUR PEKTAŞ KİMDİR ŞUAN NE YAPIYOR?

Şimdilerden Menzil tarikatı dergahlarında olduğu iddia edilen Uğur Pektaş, oyunculuk kariyerini tamamen bıraktığı düşünülüyor.

16 Ekim 1979 tarihinde İstanbul'da Arnavut bir annenin ve Seferihisarlı bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Uğur Pektaş 44 yaşındadır.

İlk kez 2005 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan" Survivor Türkiye Büyük Macera" yarışmasında yer aldı ve yarışmada birinci oldu. Akabinde ise oyunculuk kariyerine adım attı. 2006 yılında Kuşdili, Düşler ve Gerçekler dizisinde yer aldı. Ancak çıkışını Arka Sokaklar dizisinde yakaladı.

19 Haziran 2008 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlendi bu evlilikten Murathan adında bir oğulları oldu. Çift 2009 yılında Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı.

2011 yılında ise çift evliliklerini bitirdi. 2020 yılında Survivor kadrosuna katılıp hemen ayrıldı. Ünlü oyuncu televizyon dünyasına veda etti.