Kurtlar Vadisi'nin çakır gözlüsü gizli bir şekilde nişanlandı! Tüm hayatı değişen Fatma Büşra Ayaydın kimdir?

Kurt Vadisi'nin Selvi Çakır'ı olarak bilinen Büşra Ayaydın, yıllar önce kariyerini bıraktı. Ekranlara daha küçük yaşta gelen Büşra Ayaydın, kariyeri ve yaşam tarzı arasında verdiği savaşta yaşam tarzını tercih etti.

Oyunculuğa severek başlayan ancak tesettüre girdikten sonra bırakan Büşra Ayaydın ardından ismini Fatma Büşra Ayaydın olarak değiştirdi. Tüm hayatındaki değişikliği sosyal medyada takipçileriyle paylaşan eski oyuncu gizlice nişanlandı.

FATMA BÜŞRA AYAYDIN KİMİNLE NİŞANLANDI?

Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Fatma Büşra Ayaydın kendisinin de nişanlısının da yüzünü gizledi.

Nişanlısına dair bilgi paylaşmayan eski genç oyuncu, sadece sosyal medya hesabının Bio'suna B harfi ve yüzük emojisi koydu.

Gözlerden uzakta bir hayat sürdüren Ayaydın, sadece belli zmanalarla gençlerle bir araya gelen etkinliklere katılır.

PEKİ FATMA BÜŞRA AYAYDIN KİMDİR?

27 Ekim 1994 yılında Ankara'da dünyaya gelen Büşra Ayaydın, lise yıllarında oyunculuğa başladı. Çocuk oyuncu olarak ekranlara gelen Ayaydın kendini Kurtlar Vadisi dizisinde gösterdi. Süleyman Çakır’ın kızı olan Selvi Çakır karakterini canlandırdı.

Akabinde bir çok projede yer alan Ayaydın, henüz 23 yaşındayken ciddi bir karar aldı. Kararıyla adeta kariyerini noktalayan Ayaydın son olarak Haluk Piyes'in olduğu Ateş projesinde yer aldı. Bu projenin lansmanına tesettürle çıkması eleştirilere neden olsa da oyuncu yolundan dönmedi.

Son olarak ise oyunculuk veyaşam tarzı hakkında bir seçim yaptı ve tıpkı Gamze Özçelik gibi kariyerini noktaladı.

Canan, Derman, Hatırla Sevgili, En İyi Arkadaşım, Mavi Rüya ve Kurtlar Vadisi adlı projelerde yer alan oyuncu son olarak Siccin 3 filmi ile vizyonda olmuştu.