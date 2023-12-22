Ayçin Kantoğlu Kimdir? Kaç Yaşında ve Gerçek Mesleği Ne? Gazze'nin Gerçek Sesi!

Dante'nin İlahi Komedya'sını çeviren Ayçin Kantoğlu son günlerde en çok konuşulan isim oldu. Tercümanlık ve çeviri yapan dünya çapında tanınan Kantoğlu, Gazze hakkında yaptığı tek bir konuşmayla ciddi bir akıma neden oldu. Ayçin Kantoğlu daha sonra Filistin için düzenlediği mitinglerle birden tanınan bir isim haline geldi. Peki Ayçin Kantoğlu kimdir?

Ayçin Kantoğlu Kimdir? Kaç Yaşında ve Gerçek Mesleği Ne?

Ayçin Kantoğlu, 1971 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına İtalyan Lisesi'nde başladı. Bu süreçte edindiği dil bilgisiyle kendisini çeviri dünyasında başarılı bir şekilde adını yazdırdı. Dil bilgisinde tercümanlık ya da çevirilikle kısıtlı kalmayan Kantoğlu, dil geliştirmek için akademisyen olarak kariyerine devam etti. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra Kantoğlu, akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi'nde devam etti. Akabinde ise Antik Çağ Dilleri ve Kültürleri bölümünde Latin Dili ve Edebiyatı üzerine yüksek lisans yaptı. 52 yaşındaki dil bilimci en büyük başarıyı ise Dünya edebiyat tarihine damga vuran Dante'nin İlahi Komedya'sını çevirdi.

Bunun yanı sıra konuşmalarıyla etkili olan Ayçin Kantoğlu X'teki sohbet odalarında dünya tarihi üzerine sohbetler yapılıyor. Kantoğlu, Filistinli Rim'in ve dedesinin hikayesinden sonra gündem oldu. Binlerce insanı arkasına alarak Filistin halkı için ses oldu. Aynı zamanda Boykotların devamı için ise ateş yaktı.