Özlem Zengin Kimdir? Aslen Nereli? Kaç Yaşında? Özlem Zengin Evli Mi?

Özlem Zengin, vefat eden Saadet Partili Hasan Bitmez ile ilgili yayınladığı taziye mesajından sonra gündem haline geldi. Özlem Zengin'in özel hayatı merak konusu oldu. Yaşı, memleketi ve eşi hakkında merak edilen her şey haberin detayında!

Özlem Zengin Kimdir?

9 Eylül 1969 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya gelen geldi. Eğitim hayatında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ardından ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans yaptı. Avukatlığını serbest yapan Zengin 1998-2001 yılları arasında Kanal 7’de yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Hayatın İçinden adlı televizyon programını hazırladı. 2012 yıllında Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı oldu ancak 2015 yılında bıraktı. Ardından 2016-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görevini üstlendi. 25. dönem İstanbul, 27. dönem Tokat milletvekili oldu. 2018 itibarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkanvekili oldu. 3 çocuk annesi olan Özlem Zengin, Erkan Topal'dan boşandı.