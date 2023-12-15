EYT'liler Dikkat! Kimlerin Emeklilik Başvurusu İptal Olabilir?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında emeklilik başvurusunda bulunan bazı kişilerin emeklilikleri iptal edildi. Bu iptal sonrası yeniden başvurmalarında bile uzmanlar uyardı. Emekli olmak isteyenlerin özellikle bu uyarılara dikkat etmesi lazım.

Kimlerin Emeklilik Başvurusu İptal Olabilir?

01.12.2008'den itibaren Bağkur'dan emekli olmaları lazım. SGK'dan emekli olduklarını düşünenlerin Bağkur'a geçip kadın ise 7 bin 200, erkek ise 9 bin güne tamamlaması lazım.

Size ait olmayan prim günleri sizin prim gününüze dahil olmuşsa bu da emekliliğinizi etkileyebilir. Fark edildiğinde ise sistem otomatik olarak iptal eder.

Daha önce adınıza bir yer açılıp primleri ödenmediyse ya da primler SGK olarak ödendiyse bu da erken emeklilik işlemlerini kapsamayacağından kabul edilmez.

Aynı anda birden fazla iş yerinde çalışan kişilerde de prim eksiği olarak kabul edilir iş olanağı düşürülerek erken emeklilik durumu kabul edilmez.

Çalışmadığı halde prim ödemesi yapıp kendini çalışıyormuş gibi gösteren kişilerinde prim sayısı tespit edildiğinden bu işlem akabinde de süreçten düşürülür.

Prim ödemenizde son 2 bin 520 gün çok önemli. Ayrıca bu son günlerde primlerinizin Bağ Kur üzerinden yatırılması da oldukça önemlidir.

Yurt dışında çalışıp Türkiye'de de prim ödeyenler bu kapsama girmez.

Bağkur borcu olanlar ve zamanında yatırmayanlar içinde geriye dönüş iptal söz konusu olur.