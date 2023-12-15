Altunizade-Bosna Bulvarı Metro Hattı Açıldı Mı? Altunizade-Bosna Bulvarı Metro Durakları Neler?

Altunizade - Bosna Bulvarı metro hattı bir yaka içinde ulaşımının en zor olduğu semtleri birbirine bağlamaya geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yaptığı açıklamalarda metro hattının yüzde 80'i tamamlandı. 22 Ocak'ta İstanbul Havalimanı-Kağıthane Metro Hattı'nı, 8 Nisan'da Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nı, 12 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi-Kızılay Metro Hattı'nı, 30 Nisan'da ise Kayseri Anafartalar-Hızlı Tren Tramvay Hattı'nı hizmete açılmıştı. Altunizade - Bosna Bulvarı metro hattı ise özellikle Anadolu Yakası trafiğini önleyecek.

Altunizade-Bosna Bulvarı Metro Hattı Açıldı Mı?

Hattı 2025 yılı içerisinde hizmete açılacağı duyuruldu. Böylece Altunizade, Metrobüs ve Üsküdar Metro hatlarının da bağlı olduğu entegre sistemiyle Anadolu'daki ulaşım da hız kazanacak. Trafik noktalarının en yoğun olduğu Çamlıca ilçesi için adeta rahatlatıcı olması bekleniyor. İstanbul raylı ağ üzerinde diğer dünya şehirlerini geçmeyi hedefliyor.

Altunizade-Bosna Bulvarı Metro Durakları Neler?

Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı duraklarından geçecek daha sonra durak sayısı artırılacak.