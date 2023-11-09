Bahar Candan Kimdir? Bahar ve Nihal Candan Kardeşler Dolandırıcılık İddiasına Ne Dedi!

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan kimdir? Pek çok kişiyi dolandıran suç örgütünün üyesi oldukları iddia edilen Bahar ve Nihal Candan kardeşler haklarında söylenen vurgun İddiasına ne yanıt verdi! Cevaplar yazımızda..

BAHAR VE NİHAL CANDAN KARDEŞLER İNSANLARI DOLANDIRDI MI! BAHAR CANDAN KİMDİR?

Son günlerde isimleri yüz milyonluk dolandırıcılık iddialarına karışan Bahar ve Nihal Candan kardeşler pek çok kişinin merakını bu yöne çektiler. İşte Benim Stilim yarışmasıyla ilk kez televizyonda boy gösteren Bahar Candan kimdir ve nasıl fenomen olmuştur sorusu birçok kişinin araştırdığı konulardan.

1998 yılında doğan Bahar Candan hukuk bölümünde lisans düzeyinde öğrenim görmektedir. Özellikle sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar ve herkesin dikkatini çekmeye çalıştıkları lüks hayatlarıyla kısa sürede fenomen olan Bahar ve Nihal Candan kardeşler pahalı kıyafetler, ayakkabılar ve konakladıkları lüks otellerle bu kadar paranın kaynağı ne sorusunu herkesin aklına getirmektelerdi. Son günlerde önce Beril ve Kıvanç Talu'nun milyonluk vurgun iddiası, ardından da Dilan ve Engin Polat'ın kara para aklama suçlamalarıyla birlikte tutuklanmasının ardından gözler diğer fenomenlere çevrilmiş durumda. Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin pek çok kişiyi dolandıran bir suç örgütünün içinde olduklarına ve dolandırıcılık yaptıklarına dair iddialar ortaya atıldı! Peki konunun detayları neler?

OLAYIN PERDE ARKASINDA NELER OLUYOR?

Konuya ilişkin olarak BirGün Gazetesi'nden Timur Soykan, Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında çarpıcı bir yazı yayımladı. Timur Soykan yaptığı açıklamada:" İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusuna göre, Bahar ve Nihal Candan'ın, Sazan Sarmalı adlı yöntemi kullanarak bir suç örgütüne üye olarak çok sayıda kişiyi dolandırdığının iddia edildiğini söyledi." Soykan'ın yazısında Nihal Candan’ın hem çete liderinin sevgilisi olduğu iddiası da vardır. Mağdur olan kişiler yedikleri yemekler sırasında Bahar Candan'ın da masada olduğunu söylediler. Bakalım Bahar ve Nihal Candan kardeşler haklarındaki bu iddialara ne yanıt verecek?