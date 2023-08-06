Düşüş Filminin Yıldızı Grace Caroline Currey kimdir? İşte hayat hikayesi

Yakında vizyonda olacak olan Düşüş filmi şimdiden ilgi çekmeye devam ediyor. Herkesin gözü bu filmde anlaşılan. Peki filmi güzelleştiren ve bu kadar ilgili çekmesine neden olan başrol oyuncusu Grace Caroline Currey kimdir?

GRACE CAROLİNE CURREY KİMDİR?

Grace Caroline Currey, 17 Temmuz 1996 yılında ABD'nin New York şehrinde dünyaya geldi. Currey, bir sanatçı olan babası Damian Fulton ve annesi Alisa'nın kızıdır. Ağabeyi Soren Fulton, 2000'den 2014'e kadar çocukken küçük televizyon ve film rollerinde oynadı. Ailenin büyük bir kısmının sanatçı olduğu biliniyor.

Caroline, 2021 yılıdan beri Branden John Currey ile evlidir.

Çocuk oyuncu olarak başlayan ilk rolü, That Life'ın 2001 bölümündeki Heather Paige Kent karakterinin dört yaşındaki versiyonuydu . Birçok başarılı filmde yer alan Currey, Düşüş filmi ile de çok gündeme geleceğini şimdiden gösteriyor.