Adana'dan dünyaya açılan Youtube fenomeni! Mami Emen kimdir?

Adana'nın mahallesinden dünyaya açıldı! Milyonlar izlenen Youtuber Mami Emen kimdir?

Adana'dan dünyaya açılan Youtube fenomeni! Mami Emen kimdir?
Mustafa Çakır Mustafa Çakır
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Mami Emen, milyonlarca takipçisi ve emek verdiği videolarla gündeme gelmeye devam ediyor. Adanalı Emen'in içerikleri ise günden güne izlenmeye devam ediyor. Merak edilen hayatı ile Mami Emen...

MAMİ EMEN KİMDİR?

Adana'dan dünyaya açılan Youtube fenomeni! Mami Emen kimdir? - Resim : 1

Mami Emen, 1992 yılının eylül ayında Osmaniye'de dünyaya gelmiştir. Eğitim yıllarını Osmaniye'de geçirdi. Belli bir süre Gebze'de hayatına devam etti. Üniversite eğitimini ise Antakya'da tamamladı. 

Emen, 2015 Çeşitli  Vine'lar ve Facia Üçlü isimli Youtube kanalında Emre Gül, Sefa Kındır ve Emre Gül isimli Youtuber ile çektiği videolarla tanınırlık elde etti. 2019 yılında Eylem Emen ile evlendi.

2020 yılında kendi Youtube kanalını kuran Mami Emen'in biri kız, biri erkek (doğmamış) 2 çocuğu bulunuyor.

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