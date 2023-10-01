Ece Ronay Kimdir! Ece Ronay Boyu Kaç!

Ece Ronay kimdir sorusunun cevabını son zamanlarda herkes merakla araştırmakta. Mehmet Ali Erbil ile aralarında geçen olaylar sebebiyle sıklıkla gündeme gelen Ece Ronay kimdir? Nasıl fenomen oldu ve Ece Ronay boyu kaç? Detaylar yazımızda!

ECE RONAY KİMDİR! MEHMET ALİ ERBİL İLE OLAYI NE!

Sıklıkla gündeme gelen Ece Ronay kimdir? Şu an 29 yaşında olan Ece Ronay, 17 Kasım 1991 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. Beslenme ve Diyetik bölümünden mezun oldu. İlk olarak videoları ve paylaşımlarıyla tanınmaya başlayan bir sosyal medya fenomeni olarak adını duyurdu, daha sonra yayınladığı Karpuz şarkısıyla büyük bir izleyici kitlesine ulaştı.

"Git Çatla" isimli şarkısıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşarak fenomen olma yolunda oldukça önemli bir adım attı. "Karpuz" şarkısıyla 87 milyon, "Git Çatla" ile 10 milyon ve "Baba Yorgun" ile 78 milyon izlenme rakamlarına ulaştı. Ayrıca, YouTube'da 823 bin, Instagram'da ise 1.5 milyon takipçisi bulunuyor. Ece Ronay'ın videoları YouTube'da toplam 389 milyon izlenmiştir.

MEHMET ALİ ERBİL'LE OLAYI!

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, bir ara bir şarkısının klibinde yer alan Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiği mesajları açıklayarak cinsel tacize uğradığını iddia etmişti. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay tarafından taciz ve tehdit suçlamasıyla suçlanan Mehmet Ali Erbil, 13 bin lira para cezası ve 4.5 ay hapis cezasına çarptırıldığı iddia edilmişti.

ECE RONAY'IN ESKİ EŞİ MEHMET BİLİR KİMDİR!

23 Ocak 1994'te İstanbul'da doğan Mehmet Bilir, Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mehmet Bilir halihazırda Rem İnşaat, Rem Elektrik ve Rem Metal şirketlerinin yönetiminden sorumludur.