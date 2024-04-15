Edip Semih Yalçın kimdir?

Edip Semih Yalçın 26 Mart 1958 tarihinde Sivas'ın Gemerek ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlkokul ve ortaokulu Ankara'da okudu. 1975'te ODTÜ Gaziantep Mühendislik Fakültesinde başladı. 1975-1978 yılları arasında Gaziantep’te okuyan Semih Yalçın, Gaziantep Ülkü Ocakları İl Sekreteri olarak görev yaptı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu.

Edip Semih Yalçın evli ve 4 çocuk babasıdır.

Gazi Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak işe başladı. 1990 yılında doktor unvanını aldı. 1991 yılında Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ne yardımcı doçent olarak atandı. Daha sonra aynı fakültede doçent ve profesör oldu. 1999-2001 yılları arasında ise Sağlık Bakanlığında Müsteşar Yardımcılığı görevi yaptı. Edip Semih Yalçın'ın Toplam 4 kitabı ve çok sayıda makalesi vardır. İngilizcesi ileri düzeydedir.

2006 yılında MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur ve bu göreve devam etmektedir.

2010 yılında Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 2011 yılında yapılan Genel Seçimlerde 24. Dönem MHP Gaziantep Milletvekili olarak seçildi. 24. Dönemde Akdeniz İçin Birlik Parlementer Asamblesi (AİBPA) üyesi ve Millî Savunma Komisyonu üyesi oldu. 2011’de Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.2013’te de Medya Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2015 yılı 7 Haziran’ında yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinde partisinden 25. Dönem İstanbul Milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Günümüzde Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.