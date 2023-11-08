Eylül Öztürk Kimdir? Eylül Öztürk Nasıl Zengin Oldu?

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasıyla birlikte sosyal medyada zengin fenomenlere karşı yoğun bir inceleme başlatıldı. Özellikle internetten satışı yapılan kozmetik ürünlerine Ticaret Bakanlığı tarafından denetim geleceği açıklandı. Bu açıklamayla birlikte sosyal medya kullanıcıları zengin fenomenleri mercek altına aldı. Sosyal medyada fenomen olan Eylül Öztürk kimdir? Eylül Öztürk kaç yaşında? Eylül Öztürk nerede yaşıyor? Eylül Öztürk nasıl zengin oldu? İşte detaylar…

Eylül Öztürk Kimdir, Kaç Yaşındadır?

4 Haziran 1986 tarihinde Balıkesir’de hayata gelen Eylül Öztürk, ilkokulu İstanbul’da okumuştur. Bir süre Belçika’da yaşayan Eylül Öztürk, İngilizce, Felemenkçe ve Fransızca dillerini öğrenmiştir. 37 yaşındaki fenomen, küçük yaşlardan itibaren tiyatro ve oyunculuğa merak salmış aynı zamanda Belçika’nın yerel bir tiyatro ekibinde 5 yıl rol almıştır. Lise yıllarında ise kendini müziğe vererek, müzik gruplarında vokallik yapmıştır. Üniversiteyi; İstanbul Üniversitesi Yunan Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyan Eylül Öztürk, oyunculuk, tiyatro ve müziği bırakmamıştır. Çeşitli televizyon kanallarında oyunculuk ve sunuculuk yapan Eylül Öztürk, medya alanında birçok işte kendini göstermiştir. Asıl tanınma hikayesi ise vine videolarıyla tanınmasından başlamıştır. Vine videolarından sonra İnstagram’da çeşitli videolara devam eden Eylül Öztürk günümüzde yaklaşık 4 milyona yakın takipçiye sahip. Fenomenlik sürecinde birçok ödüle layık görülen Eylül Öztürk, sosyal medyada kendinden söz ettirmeye devam ediyor.

Eylül Öztük Nasıl Zengin Oldu? Eylül Öztürk Amerika’ya Mı Taşındı?

2017 yılında Barış Kenan Özkan’la dünya evine giren Eylül Öztürk’ün 2 çocuğu vardır. Eylül Öztürk, hem oyunculuk alanında hem de sosyal medyada birçok farklı işlere imza atarak kendini göstermiştir. Birçok film ve televizyon programında çalışan Eylül Öztürk, sosyal medya da kendinden söz ettiren influencerlar arasında. Yüksek takipçi sayısına sahip olan Eylül Öztürk, paylaştığı videolarla takipçilerinin dikkatini çekiyor. Sosyal medyada ki diğer ünlüler gibi Eylül Öztürk’ün de bir güzellik merkezi bulunuyor. Daha çok tırnak üzerine odaklanışmış olan güzellik merkezinin İstanbul’da birçok şubesi bulunuyor. Eylül Öztürk, aynı zamanda kendi kozmetik ürünlerini de satıyor. Haziran ayında Amerika’ya yerleştiği bilinen Eylül Öztürk, sosyal medyaya içerik üretmeye Amerika’dan devam ediyor. Amerika’da lüks bir evde yaşayan Eylül Öztürk, Amerika’da adeta hayatın tadını çıkarıyor.

Hem güzellik merkeziyle hem de kozmetik ürünleriyle son zamanlarda kendinden söz ettiren ünlüler bir bir ayıklanıyor. Eylül Öztürk’te diğer fenomenler gibi hem güzellik merkezi hem de kozmetik ürün satışı yapan bir fenomen. Eylül Öztürk, gibi zengin fenomenlerin mercek altın alınıp alınmayacağı ise sosyal medya kullanıcıları arasında merak konusu oldu.