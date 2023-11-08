Feyza Altun'un Hedef Gösterdiği Özlem ve Tayyar Öz Kimdir? Özlem Öz'den İkinci Bir Dilan Polat Vakası mı Geliyor?

Son zamanlarda gündemi sarsan Dilan ve Engin Polat çiftinin hikayesine odaklanan avukat Feyza Altun, bu sefer de sosyal medyanın yıldızları Özlem Lina Öz ve Tayyar Taylan Öz çiftine dikkat çekti. Özlem Lina Öz ve eşi Tayyar Öz, sağlık ve sosyal medyanın ilginç kesişiminde yer alıyorlar. İşte Özlem Lina Öz ve Tayyar Taylan Öz'ün hikayesi, kimlikleri ve ilgi çeken detaylar.

Özlem Lina Öz Kimdir?

Özlem Lina Öz, 17 Kasım 1989 tarihinde doğmuş bir isimdir. Eğitim hayatını Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nde tamamlamıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra Op. Dr. Tayyar T. Öz ile hayatını birleştiren Özlem Lina Öz'ün üç kız çocuğu bulunmaktadır, ayrıca dördüncü bebeğini beklemektedir. Özlem Öz, sosyal medyada "ozlemlinaoz" kullanıcı adıyla tanınır ve takipçi sayısı 2 milyonun üzerindedir. Sosyal medyanın gücüyle tanınan ve hızla popülerlik kazanan bu genç kadın, dikkat çekici paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Tayyar Taylan Öz Kimdir?

Dr. Tayyar Taylan Öz, 1987 yılında Kahramanmaraş'ın Süleymanlı Kışla köyünde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini doğduğu köyde tamamlamış, lise eğitimini ise Kahramanmaraş İbrahim Çalık Lisesi'nde almıştır. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne kabul edilmiş ve TUS sınavında İstanbul Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünü kazanmıştır. Beş yıl sonra Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı ünvanını elde etmiştir. Mecburi görevini Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi'nde tamamlamıştır.

Feyza Altun Neyi Hedef Gösterdi? Özlem Öz'den İkinci Bir Dilan Polat Vakası mı Geliyor?

Özlem Lina Öz ve Tayyar Taylan Öz, sosyal medyanın etkisi altında tanınan ve popülerleşen bir çifttir. Ancak Feyza Altun'un dikkat çektiği gibi, çiftin sağlık konularındaki paylaşımları ve ticari faaliyetleri tartışmalara yol açmıştır. Özellikle sağlık beyanlarının ceza almalarına neden olduğu iddiaları gündemdedir.

Sosyal medya kullanıcıları, bu çiftin yaşam tarzı, ticari faaliyetleri ve sağlık beyanları hakkında çeşitli yorumlar yapmaktadır. Feyza Altun'un da işaret ettiği gibi, Özlem ve Tayyar Öz'ün çekilişler düzenleyip, kendi hesaplarına kazandırdıkları ve ardından kullanıcı adlarını değiştirdikleri iddiaları dikkat çekmektedir.

Dr. Tayyar Öz'ün kliniği, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından incelenmeye alınmıştır. Tüm bu olayların başladığı nokta herkese tanıdık gelmeye başlamıştır. Dilan Polat'ın gözaltına alınma sürecinden önce, benzer olayları yaşamıştık. Özlem Öz, bu konuda dikkat çekecek bir hamle yaparak iddiaları daha da güçlendirmiştir.

Feyza Altun, Özlem Öz'ün sosyal medya profilini temizlediğini paylaşmış ve "Temizle Özlem. Ben aldım bile tüm hesabının imajını." demiştir. Takipçilerinin yorumlarına göre, Özlem Öz, yaklaşık 25 paylaşımı profilinden kaldırmış ve ürün tanıtımlarını azaltmıştır. Yapılan yorumlarda, Özlem Öz'ün bir dönem yurtlardaki öğrencilerden IBAN numaralarını isteyerek para gönderdiği yönündeki olaylar da belirtilmiş ve bu konuların incelenmesi gerektiği dile getirilmiştir.

Bu gelişmeler ışığında, Özlem Öz ve Tayyar Öz'ün yaşam tarzı ve ticari faaliyetleriyle ilgili daha fazla detay ortaya çıkmaya devam ederken, "İkinci bir Dilan Polat - Engin Polat vakası yaşanır mı?" sorusu da kafaları karıştırıyor!