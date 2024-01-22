Güllüşah kimdir? Güllüşah neden gündem oldu? Güllüşah kimin kızı?

Başlık parası olmadığı için sevdiği kızla evlenemeyen İbo, onun peşinden İstanbul'a gelir. Fakat bir türlü parayı denkleştirip kızın babasının karşısına çıkamaz. Bu sırada tesadüfen tanıştığı küçük bir kızla olan dostluğu bütün isleri karıştırır. Burada geçen küçük kızın adı Güllüşah'tır. Türk sinema tarihine damga vuran bu filmde yer alan Güllüşah, karakteri ve onu oynayan kişi yıllarca merak edildi.

GÜLLÜŞAH KİMDİR?

1969 doğumlu Gülşah Soydan Alkoçlar, Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Hülya Koçyiğit ve eski milli futbolcu Selim Soydan'ın çocuklarıdır. Yeşilçam döneminin 'güllüşah', 'küçük anne', 'Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası' lakapları ile anılan, hafızalara kazınmış bir çocuk oyuncusudur. Otel işletmecisi Ender Alkoçlar ile evlendikten sonra Gülşah Alkoçlar soyadını almıştır. 18 yaşında bir otel sahibesi olarak turizm işine girmiş, sinema kariyerini sonlandırmıştır. Sosyetenin en ünlü turizmcilerinden olmuştur.

Alkoçlar ailesi, Gülşah Soydan ve Ender Alkoçlar evliliğinden kurulmuştur. İkili, Gülşah Soydan henüz 18 yaşındayken evlenmiştir. Gülşah Soydan ve Ender Alkoçlar evliliğinden 2 kız çocuğu doğmuştur. Bunlar Neslişah Alkoçlar ve Aslışah Alkoçlar'dır. Gülşah Soydan Alkoçlar, henüz 40 yaşında kayınvalide oldu. Büyük kızı Neslişah da annesi gibi erken yaşta henüz 21'indeyken Batu Aksoy ile dünya evine girdi. Ancak Neslişah'ın Batu Aksoy ile evliliği uzun sürmedi ve kısa sürede boşandılar.

DAMADI DA KENDİSİ GİBİ OYUNCU!

2015 yılında göğüs kanseri teşhisi konulmuştu. Hastalık sebebiyle kemoterapi tedavisi görüyordu. 2015 Haziran ayında yapıtğı açıklamada sağlığına kavuştuğunu belirtti. Bodrum'da eşi Ender Alkoçlar ile görüntülenen Gülşah Alkoçlar'ın kemoterapi nedeniyle dökülen saçlarının uzadığı ve artık peruk kullanmaya gerek duymadığı görüldü. Son zamanların parlayan oyuncusu Engin Altan Düzyatan ile Gülşah Alkoçlar'ın kızı Neslişah Alkoçlar 2014 yılında evlendi. Mutlu evlilikleri olduğu gözlenen çift, medyatik olmaktan kaçınıyor.

1989 Kader

1986 Gülçiçek

1986 İbo İle Güllüşah

1977 Gülşah Küçük Anne

1976 Gülşah