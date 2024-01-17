Hamza Dağ kimdir? Hamza Dağ nereli kaç yaşındadır? Hamza Dağ kiminle evli?

31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde AK Parti, büyükşehirlerde, İstanbul Murat Kurun, Ankara Turgut Altınok ve İzmir için ise Hamza Dağ'ın aday olduğunu duyurdu. Kritik olan bu süreçte yıllardır CHP'nin elinde olan İzmir için Hamza Dağ meydanlarda olacak.

HAMZA DAĞ KİMDİR?

Hamza Dağ, Türk siyasetçi ve AK Parti milletvekilidir. 1979 yılında Trabzon'da doğan Hamza Dağ, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamlamıştır. Siyasi kariyerine 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyesi olarak başlamıştır. Dağ, 2007, 2011, 2015 ve 2018 genel seçimlerinde AK Parti'den Trabzon milletvekili olarak meclise girmiş ve çeşitli görevlerde bulunmuştur. Ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak da görev yapmıştır.

Siyasi kariyerinin yanı sıra Hamza Dağ aynı zamanda bir yazardır ve çeşitli yayın organlarında köşe yazıları kaleme almaktadır. Ayrıca siyaset bilimi konusunda akademik çalışmalar yapmıştır.

HAMZA DAĞ KİMİNLE EVLİ?

Zeynep Dağ ile evli ve dört çocuk babasıdır.