Hasan Bitmez Kimdir? Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez Neden Öldü?

Meclis'te konuşma yaptığı sırada bayılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez 'den kötü haber geldi. Bitmez, kaldırıldığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Bitmez 'in ölüm haberini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Kocaeli Milletvekili olan Hasan Bitmez 'in kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve hayatı ile ilgili birçok şey merak edilmeye başlandı.

Hasan Bitmez Kimdir?

1969 yılında Giresun'un Alucra ilçesinde doğan Hasan Bitmez, İstanbul’da ilkokul eğitimi aldıktan sonra orta öğretimini Gebze İmam-Hatip Lisesinde tamamladı. Bitmez, E-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesinde Yüksek öğretimini tamamladı. Arapça ve İngilizceyi bilmekteydi.

Hasan Bitmez evli ve bir çocuğu var.

Bitmez, GİLMDER (Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği) kuruculuğunu üstlendi ve bir süre başkanlığını yaptı. Millî Gençlik Vakfı'nda 1999-2004 yılları arasında Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. 2000 Yılında Anadolu Gençlik Dergisini kurdu ve derginin Genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2006-2010 yıllarında arasında IIFSO (International Islamic Federation of Student Organizations) Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2010-2014 yılları arasında Şura Meclisi Başkanlığını yaptı. 2008-2010 yılları arasında IYFO (International Youth Form)’nun Genel Başkanlığını yürüttü.

Hasan Bitmez, Günümüzde ESAM (Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi) Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi’dir. İSBAM-İslam Birliği Araştırmaları Merkezi Başkanlığı yaptı.

Siyaset hayatına Refah Partisi'nin Gebze ilçe teşkilatında başladı. Fazilet Partisi ve Saadet Partisinde çeşitli kademelerde görevler aldı ve 2023 Türkiye genel seçimlerinde Kocaeli'den milletvekili seçildi. Son olarak Saadet Partisinde Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Saadet Partisi 28. dönem Kocaeli milletvekili olarak görev almaktaydı.