İşte Antik Mısır'ın en güçlü kadını! İlk kadın firavun Hatşepsut kimdir?

Hatşepsut, Antik Mısır'da 18. Hanedan döneminde hüküm sürmüş kadın firavun olarak bilinir. Annesi Ahmose, babası I. Thutmose'dur. Hatşepsut'un iktidarda bulunduğu zaman dilimi konusunda çeşitli görüşler vardır. Bazı kaynaklara göre, en erken MÖ 1503 yılında iktidara gelmiş ve en geç MÖ 1445 iktidarı son ermiştir. Tarihte adı kayıtlara geçen ilk kadın yönetici olduğu söylenir.

Hatşepsut, üvey kardeşi ve kocası olan II. Thutmose ile evlenmiştir. Bu evlilikten bir kız çocuk doğurmuş, fakat erkek evlat doğuramamıştır. II. Thutmose ise bir harem kızından III. Thutmose adında bir oğul sahibi olmuştur. II. Thutmose beklenmedik bir şekilde ölünce, tahta III. Thutmose geçecekti, fakat çok küçük yaşta olduğu için üvey annesi Hatşepsut, naiplik görevini üstlenmiştir.

Hatşepsut, naiplikten memnun kalmayıp, kendisini firavun ilan etmiştir. Dönemin baş rahibi ile bir anlaşma yaparak, ülkeyi yaklaşık 22 yıl boyunca tek başına yönetmiştir. Bu süre zarfında barışçıl bir politika izleyerek, ülkenin refahını arttırmıştır. Büyük imar işleri gerçekleştirmiş, özellikle Luksor'daki tapınağıyla ünlü olmuştur. Ayrıca Mısır'ın güneyindeki Punt topraklarını keşfetmek için ticaret seferleri düzenlemiştir.

Hatşepsut, bir erkek gibi giyinmiş ve takma sakal kullanmıştır. Çünkü firavunların geleneksel kıyafeti ve sembolü böyleydi. Hatşepsut'un ölümünden sonra yerine III. Thutmose geçmiştir. III. Thutmose, üvey annesinin izini silmek için tapınaklarını yıkmış ve adını kazımıştır. Bu yüzden Hatşepsut'un hayatı hakkında pek çok bilgi kaybolmuştur.

Hatşepsut'un kemik kanserinden öldüğü düşünülse de kesin bir kanıt yoktur. Bazı iddialara göre zehir içerek intihar etmiştir. Mumyası 2007 yılında bulunmuştur.

Kaynaklar:

1- https://tr.wikipedia.org/wiki/Hat%C5%9Fepsut

2- https://www.wikiwand.com/tr/Hat%C5%9Fepsut

3- https://yoldaolmak.com/hatsepsut-deir-el-bahari-teb.html

4- https://www.medyatava.com/foto-galeri/tarihteki-ilk-gercek-kadin-yoneticiydi-hatsepsut-tapinagina-yogun-ilgi-hatsepsut-kimdir_319993