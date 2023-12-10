Kendi Evini Yapacaklara Kredi Geliyor! Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Kendi evini yapacaklara kredi fırsatı hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz günlerde yaptığı son dakika açıklamasında, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında kendi evini inşa edecek vatandaşlara toplam 1,5 milyon lira yardımda bulunacağını belirtmişti. İşte konuya ilişkin tüm detaylar! TRT Haber'de yayınlanan programa katılan Bakan Mehmet Özhaseki, depreme dayanıklı binaların yapılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Kendi Evini Yapacaklara Kredi Fırsatı Nedir?

Kendi evini yapacak vatandaşlara müjdeli haber veren Bakan Özhaseki, aylık 6 bin TL taksitli kredi sağlanacağını belirtti. Özhaseki, açıklamasında:

"Aşağıda müthiş bir güç var, bizim gücümüzün çok üzerinde bizim isteğimizle hareket etmiyor. Onunla savaşamayız, onu yenemiyoruz zaten o zaman yapmamız gereken tek şey onu bilmek, ona uygun şekilde hareket etmek ve o uyum içerisinde hayatımızı sürdürmek.

Değerlendirmelere göre İstanbul'da 6 milyona yakın konut, 1,5 milyona yakın işyeri bulunuyor. Bunlardan 600.000 civarında konut oldukça riskli görünüyor ve acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Bunun için kentsel dönüşüm şarttır. Aslında kentsel dönüşüm kanunu 2012'de çıktı. O günden bugüne 800 bine yakın binayı yeniledik, sağlam ve sağlam duruyor. Hiçbir risk oluşturmazlar. Şu anda yaklaşık 170 bin bağımsız bölümün inşaatı devam ediyor ve bunlara ciddi ödenekler ayrıldı ama hala yeterli değil. Bunu hızlandırmamız lazım. İstanbul'da kentsel dönüşümü hızla başlatacağız.

Kendi Evini Yapacaklara Müjde!

Bakan Özhaseki, dönüşüm kampanyası kapsamında 750 bin TL hibenin yanı sıra 2 yıl vadeli 750 bin TL faizsiz kredi sağlanacağını belirtti. "Yerinde dönüşüm, depreme duyarlı bölgeler için başlattığımız bir proje. Zemin etütleri yapılacak, uygun statik analizler yapılacak, mühendislik hesapları devreye girecek. Sonuçta o yönetmeliğe göre bina yapmakta hiçbir sorun yok" dedi. Vatandaşlara evlerini yerinde dönüştürmek isterlerse 1,5 milyon lira vereceğimizi söyledik. Aslında 100 metrekarelik bir evin çıplak maliyeti 1,5 milyon lira. Bu fiyat, işçilik oranlarına ve işçilik kalitesine bağlı olarak şehirden şehire değişiklik gösterse de bu rakam civarındadır. Vatandaşlara 750.000 TL hibe veriliyor. Geriye kalan 750.000 TL'yi ise 2 yıl kullanımdan itibaren 10 yıl taksitlendiriyoruz. Faizsiz. Aylık 6.000 TL civarına denk geliyor. Yerinde dönüşüm için 250.000 başvuru var.