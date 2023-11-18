Kızılcık Şerbeti Ertuğrul kimdir diye merak edenler için Kayra Şenocak (25 Haziran 1975, İstanbul doğumlu), Türk oyuncu ve sunucudur. 25 Haziran 1975'te İstanbul'da doğan Kayra Şenocak, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. Çeşitli dizilerde rol aldı. 1998 yılında Star TV'de yayınlanan ve başrollerini şarkıcı Alişan'la paylaştığı "Aynalı Tahir" dizisindeki "Bilal" rolüyle tanındı. 2006 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan "Yağmurdan Sonra" dizisindeki "İbrahim", 2002 yılında Kanal D'de yayınlanan "Yarım Elma" dizisindeki "Koray" rolleriyle tanınmaktadır.

Kızılcık Şerbeti Ertuğrul Kimdir? Kaç Yaşında? Aslen Nereli?

Kayra Şenocak, oyunculuğun yanı sıra Seray Sever'le birlikte bir dönem Show TV'de yayınlanan "Şans Kapıyı Çalınca" adlı yarışma programının sunuculuğunu üstlendi. Ayrıca Samanyolu TV'de "Kapıda Biri mi Var" adlı yarışma programının sunuculuğunu yaptı. Geçtiğimiz günlerde Keremcem'in "Küstüm Hayata" adlı şarkısının klibinde de yer aldı.

2007 yılında "Ayıp Ettik" adlı tiyatro oyununda sahne aldı. 2014 yılında Arka Sokaklar dizisinde "Asfa" karakterini canlandıran oyuncu, 2013 yılından bu yana kendi kurduğu tiyatro topluluğunda, yazıp yönettiği "Aşka Olan Meylim Senin Yüzünden" adlı oyunda rol almaktadır.

Kayra Şenocak Onlarca Dizide Oynadı!

2015 yılında TRT 1'de yayınlanan Osmanlı'nın ilk polisiye dizisi "Filinta"da "Hasan" karakterini canlandırdı. 2016 yılında FOX'ta yayınlanan "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisinde "Topal Recep Paşa" karakteriyle konuk oyuncu olarak yer aldı. 2017 yılında İsimsizler dizisinde "Yadigar" karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında "Diriliş Ertuğrul" dizisinde "Demirci Aktemür" karakterini canlandırdı. 2019 yılında Ayşe Karadavut ile evlendi.