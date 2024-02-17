NETGSM Sahibi Adem Öcal Kimdir? Türkiye'nin 4. Operatörü Olmayı Hedefliyor!

Adem Öcal kimdir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sebebi ise Adem Öcal'ın Netgsm kurucusu olması. Netgsm, Türkiye'de T-Mobile, Turkcell ve Vodafone'dan sonra dördüncü operatör olarak abone kabul etmeye başladı. Netgsm Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, şirketin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan aldığı sabit telefon, sanal cep telefonu, internet servis sağlayıcı ve iletişim altyapısı lisanslarıyla hizmet verdiğini belirtti.

Netgsm Sahibi Adem Öcal Kimdir? Aslen Nereli?

Öcal, Türk Telekom gibi mobil hizmet vereceklerini belirterek, diğer GSM operatörlerinin numaralarının da Netgsm'e aktarılabileceğini belirtti. Öcal, "Numara taşınabilirliğiyle birlikte bu yıl sonuna kadar 3 milyon aboneye ulaşmayı hedefliyoruz. Adem Öcal, 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra PTT'de Radyo Link Mühendisliği, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Telefon Müdürlüğü, Bilgi İşlem Daire Başkan Yardımcılığı gibi çeşitli pozisyonlarda çalıştı ve yüksek lisans yaptı. TODAIE'de Kamu Yönetimi alanında çalıştı. Başbakanlık İdari Kalkınma Müdürlüğü'nde Kamu Yönetimi Uzmanı olarak 5 yıl çalıştı.

2000 yılından sonra kendi isteğimle kamu sektöründen ayrıldıktan sonra kurduğu firmalarla elektronik, yazılım ve telekomünikasyon sektörlerinde ürün geliştirme ve yönetim konusunda deneyim kazandı. Türkiye'nin ilk MVNE'sini kurdu. 200.000 abonesi ile Türkiye'nin 4'üncü büyük şirketi haline gelen NETGSM A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak VoIP, netpbx, SMS, Telekom çekirdek ağı OSS, BSS, NetBox (disk yönetim yapısı) gibi telekomünikasyon altyapı yazılımları geliştirmektedir.

Netgsm Ne Zaman Abone Almaya Başlayacak?

Netgsm, cep telefonu hizmetlerinde ilk kez sanal mobil ağ hizmetleri kapsamında GSM çekirdek ağ altyapılarını kurmuştur. Şirket, BTK'dan 0510 22X XXXX numara bloğunu almış ve abone kabulüne başlamıştır. Firma geçen yıl ön kayıt süreciyle testlere başlamıştı. Netgsm'in internet sitesine göre şirketin şu anda yaklaşık 198.000 abonesi var.