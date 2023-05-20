Sinem Fıstıkoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Sinem Fıstıkoğlu, İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur.

Fıstıkoğlu; BRT, Cnbc-e, Bengütürk kanallarında haber ve spor spikerliği yapmıştır. Ayrıca bir çok futbol programları hazırlayıp sundu.

Tvem kanalında pazar ve pazartesi akşamları spor porgramında seyircilerin karşısına çıkmıştır. Trabzonspor’un marka yüzü olan sunucu iyi derecede İngilizce ve İspanyolca bilmekte, birçok ödül töreni ve lansman gibi organizasyonlarda modertörlük ve sunuculuk yapmaktadır.

Sinem Fıstıkoğlu Ulusal Kanal'da Fikir Meydanı Programı'nın sunuculuğunu yapmıştır.

Sinem Fıstıkoğlu, 2 Mayıs 2023 tarihinde yaptığı açıklamayla Ulusal Kanal'dan ayrıldığını ve Halk TV'ye transfer olduğunu duyurmuştur.

Sinem Fıstıkoğlu, ünlü spiker ve sunucu Simge Fıstıkoğlu'nun ablasıdır.